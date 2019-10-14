СК показал видео нападений на росгвардейцев в ходе беспорядков в Москве

В ведомстве сообщили о задержании новых фигурантов дела об июльских массовых беспорядках

Следствие опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на сотрудников Росгвардии во время несогласованной акции в Москве 27 июля. В ролике длительностью 36 секунд показано несколько инцидентов в ходе беспорядков.

Как сообщили ТВЦ.RU в Следственном комитете, правоохранительные органы выявили еще шесть человек, применявших насилие в отношении росгвардейцев во время протестов в Москве на улице Рождественка.

Так, Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Лесных также нанес другому правоохранителю удар ногой. Еще один подозреваемый - Андрей Баршай - напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину, а Владимир Емельянов силой удерживал росгвардейца, препятствуя выполнению росгвардейцем служебных обязанностей.

Видео нападения на сотрудников Росгвардии

В СК уточнили, что противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий. Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов ранее были задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски.

"Вместе с тем двое других установленных лиц, узнав о проведении следственных действий, скрылись. В ближайшее время всем задержанным будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко.

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