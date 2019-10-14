Королева всеми силами пытается достучаться до Зеленского

Певица хочет вернуться домой

Российская певица Наталья Королева написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей вернуться на родину.

Запрет на въезд на Украину певица считает необоснованным. Артистка очень огорчена, что не может посетить могилу своей бабушки, которая умерла два года назад. В социальных сетях она разместила видео, на котором пожилая женщина сокрушается, что ее внучку не пускают домой. Через неделю она умерла.

"Это видео мой брат снял, когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на пять лет. Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало", - подписала ролик Королева.

Наташа Королева – украинка по национальности. В октябре 2016 года СБУ запретила ей въезд на родину. Певица решила судиться, но проиграла. В январе 2017 года киевские власти сжалились и разрешили ей приехать в Киев на похороны бабушки.

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