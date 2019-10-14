В Кремле оценили возможность столкновения России и Турции в Сирии

Там отметили свою исключительно наблюдательную роль

Минобороны России считает, что The New York Times стало жертвой дезинформации со стороны британских спецслужб и террористов. Издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что российские ВКС в Сирии якобы разбомбили госпиталь.

В американском видеоролике показаны некие помещения с дорогостоящей аппаратурой. Не смутило американцев то, что так называемый "госпиталь" находится далеко от населённых пунктов. И кому там оказывали "помощь" - на самом деле известно. Речь идёт о бункерах террористов, которые не так давно захватила сирийская армия. А затем помещения, в которых боевики складировали свою технику, аппаратуру и припасы, были показаны журналистам ведущих мировых медиа, для которых организовали туда специальный пресс-тур.

В Минобороны напомнили, что этот укрепрайон боевики разворачивали при помощи британских "специалистов" ещё в 2016 году. Но сейчас тревожные сообщения приходят с северо-востока Сирии, где турецкая армия ведёт наступление на город Манбидж. А сирийские части выдвинулись в том же направлении с юга.

Сирийская армия максимально быстро пытается перебросить свои силы на север страны. Сообщается, что войска замечены в южных районах провинции Ракка. В некоторых местах до границы с Турцией передовым отрядам остается менее тридцати километров, то есть они входят в ту самую зону, которую пытаются взять под свой контроль турецкие войска.

- Наш моральный дух велик. Усилиями Сирийской арабской армии мы, дай Бог, освободим все эти районы.

- Мы хотели бы заверить людей, живущих здесь, в том, что ситуация будет восстановлена, как это было раньше, и даже лучше. Мы победим всех этих боевиков.

Сирийская армия своего противника отлично знает. Турция на земле пока воюет силами свободной сирийской армии - той самой, так называемой, умеренной оппозиции, которая вооруженным путем пыталась свергнуть режим Башара Асада. Для Турции они сейчас - арабские братья.

"Мы собираемся реализовать наше решение по Манбиджу. Наше взаимное соглашение с Соединенными Штатами заключалось в том, что террористические организации должны были покинуть город в течение 90 дней. Но прошел год, а ничего не изменилось. Туда пойдут наши арабские братья", - заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Турция перебрасывает в Сирию свои бронетанковые подразделения. Однако активных боевых действие они не ведут. Армия пока ограничивается лишь артобстрелами и налетами с воздуха. Курдские подразделения действуют теперь в союзе с сирийской армией. Есть информация, что самые боеспособные отряды курдов раньше были заняты на охране тюрем с боевиками и лагерей беженцев, а теперь уходят на фронт. На карте российских военных обозначены 15 таких потенциально опасных точек. Воспользовавшись паникой после авиабомбардировки, тюрьмы вблизи городка Маликия, несколько десятков террористов, прихватив оружие, сбежали.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.