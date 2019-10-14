Зеленский упрекнул украинцев в беспечности

До начала конфликта в Донбассе власти были наивны и по-детски доверчивы, уверен президент Украины

На Украине сегодня отмечается государственный праздник "День защитника", пришедший на смену 23 февраля. Он совпадает с годовщиной образования повстанческой армии УПА, запрещенной в России. Националисты устроили в центре Киева марш под флагами экстремистских организаций. А премьер Алексей Гончарук в канун праздника был замечен на концерте неофашистской рок-группы. Оппозиция уже потребовала его немедленной отставки.

День Защитников в Киеве отмечают с размахом. Но праздничной атмосферу в городе назвать сложно. Несколько тысяч националистов прошли маршем по центральным улицам города. Флаги радикальных группировок, файеры, дымовые шашки.

День защитников – сегодня один из главных национальных праздников современной Украины. В 2014 году Петр Порошенко перенес его с 23 февраля на 14 октября. По совпадению или нет, это день образования запрещенной в России Украинской повстанческой армии. Экс-президент, хоть и встретил красный день календаря в Лондоне, но не упустил возможности вспомнить о своих заслугах.

"Трудно даже представить, что еще в 2014 году, когда "зеленые человечки" уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю – 23 февраля. За пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память", - сказал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Националистическим организациям, по сути, дали карт-бланш. Количество их сторонников может и не выросло, но чувствовать себя они стали куда смелее.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.