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Была свадьба? Курникова сменила фамилию на Иглесиас

17:37
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Певец и теннисистка вместе уже 18 лет

Российская теннисистка Анна Курникова заинтриговала своих Instargram-подписчиков.
Иглесиас сделал заявление о браке с Курниковой

Спортсменка поставила в соцсетях фамилию Курникова-Иглесиас, что дало фанатам повод подумать, что она сыграла свадьбу с испанским певцом Энрике Иглесиасом, с которым состоит в отношениях с 2001 года.

Смену фамилии теннисистка пока никак не прокомментировала, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились на съемках клипа на песню "Escape" в 2001 году и с тех пор они неразлучны. В прессе то и дело появлялись новости об их расставании, но 16 декабря 2017 года Курникова родила возлюбленному двойню: сына Николаса и дочь Люси. По слухам, россиянка и испанец тайно обвенчались задолго до рождения детей.

Иглесиас умилил видеозаписью с ребенком от Курниковой

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