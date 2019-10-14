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Молодая россиянка скончалась после липосакции

18:00
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Женщина хотела избавиться от жира ради красоты

Жительница Вологды скончалась в результате осложнений после операции по липосакции, проведенной в одной из частных клиник города.

Липосакция состоялась 26 сентября, женщина хотела избавится от лишних сантиметров по эстетическим соображениям. Как уточняет kp.ru ("Комсомольская правда"), после проведенной операции пластические хирурги отправили ее долечиваться дома. На следующий день  35-летней волгожанке стало плохо и ее доставили в больницу с осложнениями. 4 октября пациентка скончалась, не приходя в сознание.

Как выяснилось, жировая ткань попала в просвет сосуда, что вызвало его закупорку. Врачи констатировали, что смерть наступила от жировой эмболии сосудов головного мозга и легких.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителя".

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