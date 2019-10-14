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Мать убитой в Саратове девочки обратилась к властям

18:51
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Женщина записала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки, Елена Киселева, записала видеообращение после произошедшей событий.

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Женщина поблагодарила жителей Саратова, которые в последние дни сплотились перед лицом трагедии и были едины как одна большая семья.

"Саратов наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми, на которых можно положиться. <…> Я могла положиться буквально на любого. Я хочу сказать отдельно и каждому "спасибо", пожать руку", - заявила Елена.

В своем видеообращении женщина призвала местные власти сделать подходы к школам безопасными, поскольку дети проводят в учебном заведении большую часть дня. Ее погибшей девятилетней дочери приходилось добираться от дома до школы через гаражный массив.

"Давайте сделаем подход к школе наших детей безопасным, потому что это важно… Дети ходят через такие дебри, даже мы не знаем, где они ходят", - сказала женщина.

Саратовские власти уже готовы заняться этим вопросом, соответствующие распоряжения дали губернатор области Валерий Радаев и мэр столицы региона Михаил Исаев.

Девятилетняя Лиза пропала в Саратове 9 октября. Через два дня школьницу нашли мертвой. Следователи заподозрили ранее судимого 35-летнего мужчину.  Михаила Туватина задержали, он во всем признался.

По словам подозреваемого, он убил девочку, испугавшись, что Лиза расскажет взрослым о том, что он поселился в заброшенном гараже. Позже полицейские едва спасли его от толпы, которая хотела устроить самосуд.

Видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

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Мать убитой в Саратове 9-летней девочки Елена Киселева записала видеообращение к саратовцам
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