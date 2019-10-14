Роспотребнадзор напомнил работодателям о профилактике от гриппа

Их призвали активизировать работу по вакцинации своих сотрудников

В связи с началом эпидемиологического сезона ОРВИ и гриппа управление Роспотребнадзора по Москве попросило работодателей активизировать работу по вакцинации своих сотрудников, чтобы минимизировать риск возникновения и распространения ОРВИ, включая грипп.

Ведомство опубликовало на своем сайте информационные материалы о вакцинации против гриппа. В частности, в Роспотребнадзоре напомнили, что симптомами гриппа, которые требуют немедленно обратиться к врачу - это затрудненное дыхание или одышка, боль в груди или животе, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или постоянная рвота, возвращение симптомов гриппа с повышением температуры.

Грипп - чрезвычайно заразное респираторное заболевание, вызываемое вирусами гриппа. Грипп чаще всего появляется зимой и ранней весной. Инфицирование гриппом можно предотвратить путем вакцинации, которая проводится в предэпидемический период.