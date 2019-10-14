Желание съесть сладкое сигнализирует об опасном заболевании

Болезни протекают скрытно

Пищевые предпочтения человека могут рассказать о состоянии его организма. Специалисты назвали продукты, тяга к которым указывает на скрытые болезни.

Так, сильное желание съесть что-нибудь сладенькое говорит о том, что в организме излишняя активность грибков рода Кандида, которые вызывают кандидоз. Также не исключены гипогликемия, метаболические нарушения, диабет и нарушение работы кишечника.

Тяга к соленому указывает на проблемы в области мочеполовой системы. Врачи советуют проверить почки. Предпочтения горьких и острых продуктов могут сигнализировать о нарушении обмена веществ.

О дефиците витамина E в организме говорит одержимость человека семечками, орехами и маслом. Непреодолимое желание выпить йогурта или других кисломолочных продуктов указывают на то, что в кишечнике нарушен кислотный баланс.

Ранее Минпромторг предложил отправлять просроченные продукты на переработку. Их можно, например, использовать в качестве сырья, для изготовления кормов для животных или удобрений, уточняет интернет-портал "Дни.ру".