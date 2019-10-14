Пугачева едва не стала жертвой маньяка

Убийца был одержим примадонной

В молодости Аллу Пугачеву преследовали неадекватные люди и ее жизнь несколько раз была в опасности.

Об этом рассказал бывший муж Примадонны Александр Стефанович. На жизнь артистки покушался серийный убийца Анатолий Нагиев. Сначала он отправил певице письмо с угрозами – мужчина считал, что Пугачеев сеет разврат на земле и поэтому должна быть мертва.

"Ты недостойна жить на этом свете, потому что ты танцуешь голая на столе", - говорилось в записке.

Нагиев назначил Пугачевой встречу и в назначенное время на место явился Стефанович вместе с полицией. Мужчину арестовали и изъяли у него топор.

Нагиев убил шесть человек, причем четырех из них в тот период, когда не мог встретиться с Пугачевой. в 1981 году расстреляли

"У него в записной книжке была Алла. Он был на нее заточен. Собирал какие-то ее открытки. И в силу того, что у него не произошел с ней непосредственный контакт, он выразил эту агрессию на этих женщинах", - рассказал второй муж Аллы.

Помимо нападения маньяка, супругам пришлось пережить поджог, погоню за автомобилем и попытку покушения на концерте. Стефанович признался, что о многих страшных моментах во время совместной жизни с Примадонной он предпочел бы забыть.