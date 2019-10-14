Иномарка сбила группу детей на пешеходном переходе

Пострадали пять второклашек

В Перми легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе пятерых детей в возрасте восьми лет.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых Троих детей госпитализировали в состоянии средней тяжести, двое получили ушиб стоп и отказались от госпитализации.

Как сообщает агентство URA.RU, второклашки начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, но из-за стоящих впереди людей не увидели автомобиль, который завершал выезд с перекрестка.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, все обстоятельства аварии выясняются.