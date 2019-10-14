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Иномарка сбила группу детей на пешеходном переходе

20:15
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Пострадали пять второклашек

В Перми легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе пятерых детей в возрасте восьми лет.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых Троих детей госпитализировали в состоянии средней тяжести, двое получили ушиб стоп и отказались от госпитализации.

Как сообщает агентство URA.RU, второклашки начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, но из-за стоящих впереди людей не увидели автомобиль, который завершал выезд с перекрестка.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, все обстоятельства аварии выясняются.

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