Чем запомнится визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию

Президент оценил прошедшие в Эр-Рияде переговоры как конструктивные и деловые

Новый этап в двусторонних отношениях России и Саудовской Аравии. Москва и Эр-Рияд кардинально расширяют сотрудничество в стратегически важных сферах. Об этом стало известно в ходе государственного визита Владимира Путина в ближневосточное королевство. Президент России провел переговоры с монархом, а также наследным принцем. Обсуждали самый широкий круг вопросов.

Это первый приезд Владимира Путина в Саудовскую Аравию с 2007 года. И второй за все время его президентства. Визит носит статус государственного, а потому обставлен максимально торжественно. В Эр-Рияде его уже назвали историческим. В международном аэропорту российского лидера приветствовала многочисленная делегация. В честь президента России прозвучал салют из 12 пушек.

Во время движения по улицам Эр-Рияда Aurus Владимира Путина сопровождал почетный эскорт из конных всадников с флагами России и Саудовской Аравии. Местом переговоров выбрали дворец короля, его официальную резиденцию. Именно там монарх встречал высокого гостя. По его прибытии оркестр исполнил гимны двух стран.

Церемония приветствия делегации растянулась надолго, из Россию в Саудовскую Аравию приехали около двухсот человек. Ведь переговоры - по самому широкому спектру вопросов. Но до них - государственный прием в честь российского президента. По огромному дворцу Владимир Путин и король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд перемещались на электрокаре. На нем же прибыли и к залу переговоров.

Видео: на рукопожатие к Путину в Саудовской Аравии выстроилась очередь

В присутствии лидеров обеих стран были подписаны более двух десятков документов. В частности, хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти, меморандум о взаимном упрощении выдачи виз и о сотрудничестве в области культуры и здравоохранения. В центре внимания и международная повестка, как экономическая - в частности, соглашение стран ОПЕК+ об ограничении добычи нефти - так и политическая.

"Рассматриваем российско-саудовскую координацию как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Убежден, что без участия вашей страны вряд ли можно достичь долгосрочного и справедливого урегулирования той или иной региональной проблемы. Я рассчитываю, что и нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества", - сказал Путин.

В частности, в Эр-Рияде была затронута ситуация в Йемене и тема операции Турции в Сирии. По словам помощника российского президента, действия Анкары не в полной мере соответствуют принципу сохранения территориальной целостности арабской республики. Обсудили стороны и атаки на нефтеперерабатывающие заводы, в которых Эр-Рияд обвиняет Иран. Саудовская Аравия не поднимала вопрос о посредничестве Москвы в проблеме, но согласилась с необходимостью проведения тщательного и беспристрастного расследования.

Вместе с наследным принцем королевства Мухаммедом Бен Сальман Аль Саудом Владимир Путин присутствовал на первом заседании российско-саудовского экономического совета, в рамках которого в дальнейшем бизнес-круги обеих стран смогут вести прямой и регулярный диалог.

"В последние годы отношения между Россией и Саудовской Аравией динамично развиваются по многим направлениям. И, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Товарооборот в прошлом году увеличился на 15%. В январе и июле прибавил еще 38. Растет и инвестиционное сотрудничество. И в целом Саудовская Аравия вышла на позиции ведущего экономического партнера России в арабском мире", - заявил президент России.

Прошедшие в Эр-Рияде переговоры Владимир Путин оценил как конструктивные и деловые. Их итог - соглашения о взаимных инвестициях на два миллиарда долларов. В частности, в сельское хозяйство, сектор нефтехимии и развитие железных дорог. Владимир Путин рассказал, что уже достигнута договоренность о расширении поставок российской сельхозпродукции в Саудовскую Аравию. И есть задел расширить сотрудничество в сферах энергетики, промышленности, транспорта, банковского дела, цифровых технологий и освоения космоса. В качестве подарка российская делегация привезла с собой камчатского кречета Альфу. Молодая птица уже натренирована для охоты. Саудовская сторона сможет сама выбрать ей новое имя. Король тепло поблагодарил Владимира Путина и в ответ вручил ему картину. А в знак особого уважения к гостю из Москвы монарх выделил для президента России одну из своих резиденций.

Лилия Акиньшина, Александр Званцев, "ТВ Центр".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен