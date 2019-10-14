Российские НКО получили миллиардные гранты от президента

Социально значимые проекты получат почти 4,5 миллиарда рублей

Рекордное число - более 2100 некоммерческих организаций стали победителями второго в этом году конкурса на предоставление президентских грантов на реализацию социально значимых проектов. Итоги подвели на заседании координационного комитета конкурса. НКО, чьи проекты стали лучшими, получат от государства почти четыре с половиной миллиарда рублей.

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Не заблудиться в соснах им помогают навыки ориентирования в лесу. И здесь знают, что, пожалуй, это чуть ли не самое важное умение, которое может спасти не одну человеческую жизнь. Авторы этого проекта не сомневаются, такие эстафеты – больше, чем просто спорт - необходимость. В последнее время это стали понимать многие.

"В частности, в нашей 16-й школе Сергиево-Посадского района мы провели первый старт, вышло 400 детей. Практически никто из них ориентированием никогда не занимался", - заявил тренер по спортивному ориентированию Владимир Мендель.

Они строят новые маршруты, а значит, пора менять и спортивные карты. Благодаря президентским грантам это удается делать регулярно. Впрочем, иногда, чтобы найти выход, и навигатора недостаточно. Спасет только поддержка, когда понимаешь, что ты не один. В этом месте подростков вытаскивают из депрессии. От осознания и принятия до управления своими эмоциями – здесь учат, как перебороть внутренние переживания и получать удовольствие от жизни.

"Несмотря на то, что проект связан с городом Москва, все равно существует дефицит организаций, которые работают системно с подростковой депрессией. И наш проект, мне кажется, почти единственный", - сказала подростковый психолог, руководитель проекта помощи подросткам в ситуации депрессии и их родителям "Ты не один" Настасья Крысько.

Единственные и уникальные, направленные не на получение прибыли – ее они измеряют не деньгами, а числом тех, кого выручили, когда было сложно.

Добрые дела – здесь их так называют. Выбирать победителей будут вот эти люди – ведущие экономисты, медики, политики. Ведь направлений так много: это и "Социальная поддержка" и "Пропаганда здорового образа жизни". Идеи разные, но объединяет их одно – над ними работали люди, которым не все равно.

Из 9 тысяч заявок отобрали чуть более двух тысяч. Почти 90% проектов, получивших поддержку, родом из малых городов. И воплощать в жизнь свои идеи они начнут уже вот-вот.

"Все время конкурсы заканчивались в конце года, мы ждали, когда откроется финансирование следующего года. В феврале его объявляли, к апрелю поступали заявки, к маю подводили итоги. В итоге НКО свои замечательные проекты, связанные с улучшением жизни людей, пять месяцев не могли реализовывать. Вот мы сегодня подвели итоги, и сегодня в полночь открывается прием заявок на новый конкурс", - сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества Сергей Кириенко.

Будет это помощь пенсионерам или научные открытия, а может, вот такая галерея под открытым небом. Даже эта идея сделать жизнь жителей многоэтажек ярче нашла президентскую поддержку. И этой поддержкой победители это года смогут воспользоваться уже с 1 ноября.

Елена Макарова, Дмитрий Панов, Валерия Дзгоева, Станислав Ильин, Александр Ивановский. "ТВ Центр".