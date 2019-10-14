Блокадные нормы сыра в детсадах разгневали россиян

Кусочек был настолько маленьким, что он не покрыл ломоть хлеба

В соцсетях города Переславля-Залесского (Ярославская область) стремительно распространяется фотография с бутербродами с сыром, которые предложили детям дошкольного учреждения "Почемучка".

На фотографии можно заметить, что от сыра осталось одно название: детям дали кусок белого хлеба, на котором лежала восьмая часть от полноценного ломтика сыра.

Заведующая дошкольным учреждением Наталья Бакунина, считает, что кусочки сыра соответствуют стандартам питания, поскольку есть норма продукта, исходя из которой определяется ежедневная порция.

Исходя из этого, руководство садика решило, что лучше давать сыр через день, но маленькими кусочками (по 10 грамм – как на фото), чем полноценный кусок, но раз в неделю, пишет РИА Новости.

"Так как это ясельки, дети могут быть неспособны переварить этот кусок полностью", - объяснила Бакунина.

Однако пользователей социальных сетей и родителей воспитанников такой расклад не устроил. В комментариях под постом посыпались гневные комментарии.

Тот, кто эти бутерброды делал, наверное, так же думал

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