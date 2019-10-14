Меган Маркл упрекнули в вопиющей безграмотности

Набежали британские граммар-наци
Герогиня Сассекская Меган Маркл допустила грамматическую ошибку в своем Instagram-аккаунте.
Супруга принца Гарри захотела поделиться с поклонниками цитатой американской писательницы и поэтессы Майи Энджелоу и опубликовала следующие строки:
"Всякий раз, когда женщина отстаивает свои права, она, сама того не подозревая, отстаивает права всех женщин"
Но подписчики обратили внимание не на посыл, который старалась донести Маркл, а на ее безграмотность. Так, герцогиня написала women ("женщины") вместо woman ("женщина"), а перед словом поставила артикль "a", указывающий на единственное число существительного.
Woman в единственном числе, women – во множественном. Пожалуйста, исправьте первое предложение, я смущена
"Люблю эту цитату. Но ЖЕНЩИНА"
"С каких это пор женщиНЫ?!"
"Кто проверяет опечатки?"