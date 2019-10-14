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Меган Маркл упрекнули в вопиющей безграмотности

22:03
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Набежали британские граммар-наци

Герогиня Сассекская Меган Маркл допустила грамматическую ошибку в своем Instagram-аккаунте.

Супруга принца Гарри захотела поделиться с поклонниками цитатой американской писательницы и поэтессы Майи Энджелоу и опубликовала следующие строки:

"Всякий раз, когда женщина отстаивает свои права, она, сама того не подозревая, отстаивает права всех женщин"

Но подписчики обратили внимание не на посыл, который старалась донести Маркл, а на ее безграмотность. Так, герцогиня написала women ("женщины") вместо woman ("женщина"), а перед словом поставила артикль "a", указывающий на единственное число существительного.

Woman в единственном числе, women – во множественном. Пожалуйста, исправьте первое предложение, я смущена

"Люблю эту цитату. Но ЖЕНЩИНА"

"С каких это пор женщиНЫ?!"

"Кто проверяет опечатки?"

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