Видео столкновений полиции и протестующих в аэропорту Барселоны

В результате беспорядков пострадали почти 40 человек. Более 100 рейсов отменили

Почти 40 человек пострадали в понедельник в результате акций протеста сторонников независимости Каталонии. Большинство получили травмы в районе аэропорта Барселоны, где прошла наиболее крупная манифестация.

Одна из сепаратистских организаций призвала своих сторонников нарушить работу терминала и помогла им получить билеты на самолеты, чтобы преодолеть полицейский контроль. Стражи порядка решили полностью перекрыть доступ в воздушную гавань, после чего были отменены более 100 рейсов, передает "ТВ Центр". Тогда протестующие пригрозили парализовать работу мадридского аэропорта.

Беспорядки вспыхнули после того, как верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков и приговорил их к различным тюремным срокам, самый большой - 13 лет.

В октябре 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, который Мадрид заведомо отказался признавать. Но парламент автономии утвердил резолюцию о провозглашении суверенитета, после чего лидеры сепаратистов, спасаясь от уголовного преследования, покинули страну.

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