Медведев отчитал губернаторов за вранье

Премьер пригрозил жестоким наказанием для глав регионов за манипуляции со статистикой

Председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей.

Глава правительства отметил, что на возведение соцобъектов, в частности, детских дошкольных учреждений в бюджете заложены немалые средства - 65 миллиардов рублей. Всего в этом году было создано в яслях 25 тысяч мест. Это меньше трети запланированных. Также премьер отметил, что программа льготной ипотеки для семей с детьми в рамках нацпроекта "Демография" реализуется по стране только на 8%. Она пользуется популярностью в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и нескольких других регионах. А где-то вообще не работает. Кроме того, во время обсуждения нацпроекта "Здоровье" Дмитрий Медведев предостерёг чиновников от подтасовок со статистикой о причинах смерти больных. Премьер предупредил, что это недопустимо и такие случаи будут впредь жестко наказываться, передает "ТВ Центр".

"Показатели в этом случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали. Это вранье было в прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове. Это касается не только, кстати, сердечно-сосудистой патологии, это касается и онкологии тоже. Вот этого быть не должно, вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляциях статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные. Просил бы это всех иметь в виду. Я имею в виду региональных руководителей и тех, кто у них отвечает за отчетность по здравоохранению", - заявил Медведев.