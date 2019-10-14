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Украинцы перестали доверять Зеленскому

22:45
  • понедельник
  • 14 октября 2019

У президента упал рейтинг

Рейтинг президента Владимира Зеленского упал на Украине. По данным исследования Киевского международного института социологии, положительно оценивают деятельность действующего президента 66% опрошенных против 73% месяцем ранее.

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Также уменьшился уровень одобрения деятельности главы правительства Алексея Гончарука (с 17% до 10%) и спикера парламента Дмитрия Разумкова (с 33% до 27%). Лидером по уровню негативного восприятия среди всех политиков остается экс-глава государства Петр Порошенко.

При этом рейтинги сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко выросли, отмечает ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что до начала конфликта в  Донбассе украинцы жили слишком беспечно.

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