ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп ввел санкции против Турции

09:16
  • вторник
  • 15 октября 2019

Президент США созвонился с турецким лидером

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом  призвал прекратить вторжение в Сирию и вернуться к диалогу с Вашингтоном. В противном случае глава Белого дома пригрозил принять более жёсткие меры, передает "Газета.Ru".

Трамп уже подписал указ о введении против  Анкары первых санкций. Ограничения касаются Министерства энергетики и военного ведомства Турции.

К мерам против Анкары призвал и глава Пентагона Марк Эспер. Он намерен на следующей неделе посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и оказать давление на союзников США по альянсу для принятия коллективных мер в отношении Турции.

Разрешить ситуацию попытается американский вице-президент Майк Пенс. В ближайшее время он отправится на Ближний Восток.

Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.