Трамп ввел санкции против Турции

Президент США созвонился с турецким лидером

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал прекратить вторжение в Сирию и вернуться к диалогу с Вашингтоном. В противном случае глава Белого дома пригрозил принять более жёсткие меры, передает "Газета.Ru".

Трамп уже подписал указ о введении против Анкары первых санкций. Ограничения касаются Министерства энергетики и военного ведомства Турции.

К мерам против Анкары призвал и глава Пентагона Марк Эспер. Он намерен на следующей неделе посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и оказать давление на союзников США по альянсу для принятия коллективных мер в отношении Турции.

Разрешить ситуацию попытается американский вице-президент Майк Пенс. В ближайшее время он отправится на Ближний Восток.