В Приморье обрушился пятиэтажный дом (видео)

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия

Этой ночью в посёлке Новонежино Приморского края из-за взрыва частично обрушился жилой пятиэтажный дом. В результате ЧП погибла женщина, пострадали два человека. Среди них ребенок, передает "Газета.Ru". Они госпитализированы.

В здании между четвертым и пятым этажами обрушились потолочные перекрытия, стена и лестничный пролет. Сейчас специальный мобильный комплекс обследует место аварии. По основной версии, взрыв произошел из-за неисправного водонагревателя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".