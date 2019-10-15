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В Приморье обрушился пятиэтажный дом (видео)

08:52
  • вторник
  • 15 октября 2019

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия

Этой ночью в посёлке Новонежино Приморского края из-за взрыва частично обрушился жилой пятиэтажный дом. В результате ЧП погибла женщина, пострадали два человека. Среди них ребенок, передает "Газета.Ru". Они госпитализированы.

В здании между четвертым и пятым этажами обрушились потолочные перекрытия, стена и лестничный пролет. Сейчас специальный мобильный комплекс обследует место аварии. По основной версии, взрыв произошел из-за неисправного водонагревателя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Частичное обрушение жилого дома в в поселке Новонежино, Приморский край
Частичное обрушение жилого дома в в поселке Новонежино, Приморский край
Частичное обрушение жилого дома в в поселке Новонежино, Приморский край
Частичное обрушение жилого дома в в поселке Новонежино, Приморский край
Частичное обрушение жилого дома в в поселке Новонежино, Приморский край
Частичное обрушение жилого дома в в поселке Новонежино, Приморский край
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