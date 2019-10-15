Россиян заставят по-новому платить за ЖКХ

Граждане будут получать одну платежку

Правительство готово поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД), по которому граждане смогут платить за капремонт, вывоз мусора, коммунальные услуги и ресурсы, а также содержание и текущий ремонт дома.

Этот законопроект разработала группа депутатов во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Документ внесли в Госдуму 19 июня. По мнению авторов, их инициатива увеличит собираемость платежей за ЖКУ, повысит прозрачность расчетов управляющих компаний с поставщиками и усилит контроль обоснованности тарифов. Гражданам, как ожидается, станет проще оплачивать и рассчитывать жилищно-коммунальные услуги.

По данным "Известий", правительство одобрит законопроект в случае его доработки. Кабмин рекомендовал законодателям уточнить определение "единый платежный документ" таким образом, чтобы его не путали с уже существующим "платежным документом".

В правительстве также раскритиковали идею Пахомова и его коллег о создании "расчетного центра", который бы мог присылать жильцам квитанции вместо управляющих компаний, банков или специальных операторов расчетов. Предложенная модель не соответствует принципам государственной политики по развитию конкуренции в сфере ЖКХ, говорится в отзыве на законопроект.

Отметим, что по итогам I квартала 2019 года долги россиян за ЖКУ составили 564,5 миллиарда рублей.