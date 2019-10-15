Что стоит за прогрессом в отношениях Москвы и Эр-Рияда?

Что мы можем предложить Ближнему Востоку на контрасте с прагматичной политикой США?

Почему стал возможен столь заметный прогресс в отношениях Москвы и Эр-Рияда? Повлиял ли миротворческий успех России в Сирии на отношение к нашей стране в арабском мире?

Эти вопросы Алексей Фролов в эфире программы "События. 25-й час" обсудил с советником директора Российского института стратегических исследований Еленой Супоневой.

"Отношения с саудитами улучшаются и становятся очень хорошими. Считаться с нами стали, когда Россия добилась перелома на фронтах в Сирии. Но причина не только в этом. Еще важно, что в целом происходило в арабском мире", - отметила она.

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