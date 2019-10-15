Новое заявление семьи Заворотнюк довело россиян до бешенства

Якобы актриса проходит комплекс процедур по восстановлению здоровья

Родные Анастасии Заворотнюк, как и обещали, опровергают информацию СМИ о лечении актрисы. При этом семья не дает объяснений, что происходит на самом деле.

"Для тех, кто не знает: реабилитационный центр - это учреждение, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья. Паллиативной помощью занимаются хосписы", - говорится в новом сообщении в группе поддержки Заворотнюк в Instagram.

Поклонники Анастасии решили, что в данном сообщении родные раскрыли детали лечения звезды "Моей прекрасной няни". Якобы Заворотнюк проходит комплекс процедур по восстановлению здоровья.

"Я правильно понимаю, Анастасия сейчас восстанавливается дома?" - спросил в комментариях один из подписчиков. Однако вместо ответа получил гневные сообщения от других фанатов Заворотнюк. "Перестаньте задавать бестактные вопросы. Никто не обязан делиться с вами личным!" - говорилось в одном из них.

Новое заявление семьи Заворотнюк буквально довело россиян до бешенства. Поклонники разделились на два лагеря, одни по-прежнему пытались узнать детали, задавая вопросы, другие грубо их призывали молчать и молиться.

"Даже здесь некоторые пытаются выудить "где правда. Мы фанаты нам скажите". Ужас. Люди, очнитесь, человек болен. Пожелаем ей скорейшего выздоровления. Здоровья тебе, моя няня", - отметил один из неравнодушных подписчиков.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Папарацци решили проверить правдивость этой информации и стали искать могилу Анастасии. Журналисты проникли за закрытое кладбище, где похоронена семья актрисы, и сфотографировали могилы родных Заворотнюк.

Это вынудило семью артистки прервать молчание и выступить с официальным заявлением. Родные Анастасии поблагодарили всех за поддержку, но не стали раскрывать точный диагноз Заворотнюк.