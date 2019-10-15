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Вашингтону захотелось отрезать Москву от Севморпути

08:29
  • вторник
  • 15 октября 2019

Европа против

Россию хотят лишить права на Северный морской путь. Это одна из целей новой "Северной доктрины" США, уверены европейские эксперты.
Атомный ледокол "Арктика" спущен на воду в Петербурге

В администрации Дональда Трампа неоднократно заявляли, что необходимо противостоять растущему российскому влиянию в Арктике. Вашингтон обеспокоился "российскими притязаниями"  на международные воды Северного морского пути и планами Москвы соединить его с китайским морским "Шелковым путем". Там даже пообещали установить круглогодичное присутствие в Арктике – вот только построят, наконец, новые ледоколы.

Свои условия США пытаются навязать не только России. Весной 2019 года американцы дали понять Канаде, что ей пора забыть о своем праве на северо-западный арктический коридор. Китайцам объяснили, что надо закрыть станции Исландии и Норвегии, а России – что пора выводить войска из арктического региона, напоминает журналист Зоран Милошевич в статье для сербского издания "Печат".

Автор подчеркивает, что Северный морской путь важен для США, в  том числе, и как средство давления на Россию. Для Москвы это не только международный логистический коридор, но и внутренняя транспортная артерия, освоение которой позволит связать воды восточной и северной части страны. Милошевич уверен: эти регионы обладают таким потенциалом, что могут стать локомотивом развития всего государства – чего и боятся в Вашингтоне.

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