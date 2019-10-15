"Соцвыплаты" с комиссией: раскрыта новая схема мошенничества

Эксперты призывают граждан не предоставлять сомнительным организациям свои персональные данные

Интернет-мошенники придумали новую схему вымогательства под предлогом соцвыплат. Злоумышленники рассылают письма или звонят от имени Фонда социального страхования и, ссылаясь на некий указ, обещают крупную сумму денег – до 150 тысяч рублей.

Однако для получения денег мошенники предлагают гражданам зарегистрировать заявление на получение выплаты, для этого необходимо заплатить пошлину в размере нескольких сотен рублей.

"После этого необходимо подтвердить свою личность — уже за 500 рублей. Заканчивается схема требованием заплатить 1% от суммы социальной выплаты", - пишет во вторник газета "Известия".

В итоге все перечисленные средства уходят к аферистам. При этом, по словам юристов, вернуть деньги проблематично, поскольку платежи происходят добровольно.

В июле этого года была раскрыта очередная схема мошенничества с банковскими картами.