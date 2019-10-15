"Извините, пожалуйста": Цискаридзе сделал заявление о внебрачном сыне

45-летнего артиста призвали к ответу

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе отказывается обсуждать 19-летнего Тимура Акперова, который называет себя внебрачным сыном знаменитого танцовщика.

"Извините, пожалуйста, до свидания", - сказал Цискаридзе на просьбу 5-tv.ru о комментарии. Корреспонденту "Комсомольской правды" он ответил еще короче: "Нет". Газета пишет, что его помощница "очень долго смеялась в трубку", узнав о предполагаемом сыне Цискаридзе.

Студент актерского факультета Московского гуманитарного университета Тимур Акперов заявил, что Цискаридзе познакомился с его матерью, когда та гладила вещи артиста, пишет телеграм-канал "НеМалахов". "Я родился в бедной азербайджанской семье, моя мама нянчит чужих детей в богатых домах и помогает владельцам коттеджей по хозяйству. Я с детства не знал, что такое любовь родителей - мать относится ко мне холодно, а отец даже не знает о моем рождении", - заявил молодой человек.

С недавних пор Акперов публикует у себя в Instagram коллажи, на которых можно увидеть некоторое сходство между начинающим актером и Цискаридзе. Со страницы соцсети парень обращается к танцовщику и умоляет признать отцовство. "Папа! Почему ты меня бросил? Ведь совсем недавно я узнал, что ты мой родной отец! Что тебя подтолкнуло на это? Ты настолько меня не любил?" - пишет Акперов, указывая в хештегах названия скандальных шоу на ТВ, где охотно говорят о личной жизни звезд. По словам Акперова, он готов сдать ДНК-тест для подтверждения родства с Цискаридзе.

Акперов уже бывал на подобных передачах. На его странице можно найти несколько фотографий с Андреем Малаховым, Гогеном Солнцевым или, например, Прохором Шаляпиным.