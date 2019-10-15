Болезненный компромисс: Киев нашел альтернативу "формуле Штайнмайера"

Украинцам урежут зарплаты и пенсии

Альтернатива "формуле Штайнмайера" для Украины есть, но она не особо приятна. Украинцам придется еще туже затянуть пояса, предупредил глава МИД Незалежной. Вадим Пристайко уточнил, что это будет стоить гражданам страны как минимум трети их зарплат и пенсий.

"Я уже говорил нашим депутатам — если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию, и стараемся защитить себя без мирного процесса", — пояснил глава МИДа.

Пристайко признал, что "формула Штайнмайера" - это болезненный компромисс. Тем не менее, она была согласована правительствами стран, участвовавших в переговорах. Теперь украинскому кабмину предстоит выбрать из имеющихся возможностей решения проблемы и предложить гражданам наиболее целесообразный вариант.

Националисты на Украине организовали акции протеста против "формулы Штайнмайера" после ее подписания на встрече в Минске 1 октября. Согласно этой договоренности, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу после выборов на этих территориях. Однако разведение сил так и не состоялось. Позже президент России Владимир Путин позднее отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить выполнение договоренностей.