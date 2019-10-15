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Футболист сборной Украины едко высмеял Черчесова

09:25
  • вторник
  • 15 октября 2019

Украина – не Россия, к победам относится спокойно

Футболисты сборной Украины к своим победам относятся спокойно. Несмотря на выигрыш у команды Португалии в отборочном матче Евро-2020, они не будут заявлять, что займут первое место на турнире. Так прокомментировал результат матча с португальцами украинский нападающий Роман Яремчук.
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"Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро", - заявил Яремчук журналистам.

Футболист дал интервью после победы над Португалией со счетом 2:1 в квалификации Евро-2020. Комментарий Яремчука относился к заявлению тренера сборной России, которая разгромила на днях шотландцев – 4:0, а затем и киприотов – 5:0.

Станислав Черчесов, подводя итоги двух матчей, сказал, что задача выхода решена. По словам тренера, он доволен тем, как футболисты отнеслись к игре – хотя остались чисто технические вопросы, которые нуждаются в доработке, пишет Sports.ru. А главная задача - выиграть чемпионат Европы, заявил главный тренер российской сборной.

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