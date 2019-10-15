"Он угрожает, преследует": возлюбленная обвинила Алибасова в побоях

Адвокат готовит документы в МВД

Адвокат Александр Бенхин заявил, что Бари Алибасов-младший избил свою девушку Марию Клюеву. Уроженка Калининграда намерена обратиться в правоохранительные органы.

Как пишет портал "360", сын скандально известного продюсера и подзащитная Бенхина встречаются с марта текущего года. По словам адвоката, Алибасов-младший неоднократно поднимал на девушку руку. 23 сентября мужчина якобы нанес Клюевой не менее 26 ударов тупым предметом, после чего та уехала из Москвы в Калининград.

Пострадавшая намерена подать заявление в правоохранительные органы и документально подтвердить информацию о нанесении побоев легкой тяжести. "Я как адвокат настаиваю на примирении сторон, побои не особо тяжелые, она его, скажем так, побаивается. Он угрожает, преследует, нужно все это прекратить. Пусть компенсирует моральный ущерб, реальный вред здоровью и так далее", - заявил Александр Бенхин.

Отметим, что Алибасов-младший стал часто мелькать в СМИ после истории с отравлением его отца. Тогда мужчина стал главным ньюсмейкером для журналистов, пишущих о шоу-бизнесе.