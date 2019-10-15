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Владимир Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты

11:45
  • вторник
  • 15 октября 2019

По итогам будет подписан целый ряд двусторонних соглашений

Владимир Путин во вторник вылетел из Саудовской Аравии, где накануне провел переговоры с руководством королевства. Сегодня с государственным визитом российский лидер прибыл в Объединённые Арабские Эмираты, передает "ТВ Центр".

Центральной темой на переговорах президента с наследным принцем Абу-Даби  станет наращивание сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Кроме того, стороны обменяются мнениями по глобальной и региональной проблематике - в том числе, по ситуации в Сирии, Ливии и Йемене - а также примут участие во встрече с представителями деловых кругов.

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