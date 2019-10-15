Эрдоган ответил Трампу на требование остановить операцию в Сирии

Анкара непреклонна

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за проводимой военной операции в Сирии. А в ходе телефонного разговора призвал Реджепа Тайипа Эрдогана остановить боевые действия. Но в Анкаре пока не прислушиваются к требованиям Вашингтона. Армия продолжает наступление. Дать отпор готовятся сирийские войска. Они уже вошли в один из ключевых городов региона - Манбидж.

Окрестности Манбиджа. Одного из крупнейших городов в приграничье Сирии и Турции, населенного преимущественно курдами. С севера к нему стягивают силы протурецкие группировки.

"Мы готовим освобождение Манбиджа от курдов и от режима. Наши бойцы уже на окраинах. Мы сделаем все, чтобы курдские демократические силы, как они себя называют, перестали существовать. Мы освободим Манбидж и дойдем до границы с Ираком", - заявил полевой командир ССА Абу Аль-Бараа.

Но получится ли? Еще большой вопрос. За несколько лет, что рядом с Манбиджем стояли американские морпехи и в регионе было относительно спокойно, курды превратили город в настоящую крепость. Сегодня, когда Пентагон выводит свои войска и бросает отряды самообороны, на помощь курдам идет сирийская армия. Прежде официальный Дамаск и курды конфликтовали. Теперь объединились против турков. А бывший союзник четко дал понять: ему все равно.

"Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, что они сделают все великолепно, а мы за 7000 миль от этого места", - заявил Трамп в "Твиттере".

Но это пренебрежение – скорее, игра слов. Накануне Трамп позвонил президенту Турции и едва ли не ультимативно потребовал остановить военную операцию. В Анкаре непреклонны. Боевые действия будут продолжаться. Не остановят Турцию и обещанные Вашингтоном санкции.

"Соединенные Штаты будут продолжать предпринимать действия против экономики Турции, пока они не положат конец насилию. Мы хотим немедленного прекращения огня и хотим начать переговоры между Турцией и сирийскими силами обороны", - сказал вице-президент США Майк Пенс.

Белый дом грозит поднять тарифы на импорт стали и остановить переговоры по торговому соглашению. Впрочем, санкции ударят и по активам правительства Турции.

Для противников Трампа - демократов - военная операция - это еще один удобный случай раскачать кресло под президентом накануне выборов. И они тут же этим воспользовались. Трампа обвинили в предательстве курдов, в заигрываниях с Турцией, гуманитарной катастрофе на севере Сирии, где сейчас идут боевые действия.

Демократы требуют исключить Турцию из НАТО. Впрочем, всё это лишь риторика. На деле США сами дали зеленый свет Анкаре на проведение военной операции. Кроме того, в протурецкие группировки, которые готовятся к штурму Манбиджа, Вашингтон за последние 7 лет вложил сотни миллионов долларов, поставляя им вооружение. Уж точно не для того, что вернуть в Сирию мир. По мнению многих экспертов, независимо от словесных пикировок демократов или республиканцев, США в любом случае сохраняют нужное им в регионе статус кво. То есть военную и политическую нестабильность. В Анкаре это хорошо понимают. И потому на критику Вашингтона почти не реагируют.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".