Сотни человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

Отменены более 100 рейсов

Стычки с полицией и около 200 пострадавших. Каталонию захлестнули массовые акции протеста после оглашения приговора суда политикам, причастным к организации референдума о независимости. Демонстранты перекрыли автомагистрали и железные дороги. А в Барселоне тысячи манифестантов частично блокировали работу аэропорта. Среди заложников ситуации оказались и наши сограждане.

Блокада аэропорта Аль-Прат, охваченного протестами, длилась всю ночь. Демонстранты в масках и капюшонах распыляют огнетушители, льют воду на полицейских. Спецназ, уже не разбираясь, кто на чьей стороне, пускает в ход дубинки, слезоточивый газ и стреляет пенными шарами. Пострадавших как минимум 78 человек.

Всё началось после того, как Верховный суд Испании вынес приговор сторонникам независимости Каталонии. После референдума двухлетней давности, который был признан несостоявшимся, на улицы Барселоны вышли более полумиллиона человек. Начались беспорядки. Организаторами признали 12 активистов. Суд назначил им от 9 до 13 лет тюрьмы.

Полиция была готова к тому, что сторонники независимости дадут массовый ответ. Перекрытые дороги, разворачивая автомобили, митингующие скандировали – "свободу политзаключенным!". Жгли костры на железнодорожных путях, пытаясь закрыть высокоскоростное сообщение между Барселоной и Францией. А в аэропорту, куда митингующие двинулись маршем, пришлось отменить более 100 рейсов.

Заложниками протестов стали, в том числе, российские туристы. Пассажиры рейса из Москвы провели в испанском аэропорту Эль-Прат несколько часов. Митингующие блокировали доступ к терминалам. Многие пассажиры опоздали на свой рейс. Российский МИД вообще призвал воздержаться от поездок в страну.

Региональное правительство Каталонии уже потребовало амнистии для всех подсудимых по этому делу. И даже известные спортсмены оказались втянуты в политический скандал.

"Мы требуем, чтобы правительство Испании нашло политическое и демократическое решение. У нас сейчас есть только один выход: давайте сядем и поговорим. Сядем и поговорим!" – заявил главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Но это только на словах звучит так просто, а на деле стало известно, что выдан новый европейский ордер на арест еще одного каталонца - главного организатора референдума Карлеса Пучдемона.

Елена Макарова, "ТВ Центр".