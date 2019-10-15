Майдан стал плацдармом для новых протестов

В Киеве бунтовали в том числе и радикалы, несмотря на настойчивые призывы властей соблюдать порядок

Во вторник в Минске контактная группа по Украине попытается согласовать новую дату отвода войск в Донбассе. Разведение сил в Петровском и Золотом должно было состояться еще на прошлой неделе, но было сорвано по вине Киева. Механизм мирного урегулирования в стране пытаются саботировать на всех уровнях.

Дымовая завеса над Майданом. Так в центре Киева радикалы праздновали День защитников. Все это очень сильно напоминает осень 2013-го. На сцене срывают голос те, кто недоволен политикой президента. Никакой формулы Штайнмайера не принимать, Донбасс не сдавать. Их лозунг - "Нет капитуляции".

На фоне таких майданов рейтинг Зеленского падает, передает "ТВ Центр". Но пока все равно остается высоким - 66 процентов против 73-х в сентябре. Это данные киевского международного института социологии. Президент, которому майдан грозит импичментом, о формуле Штайнмайера больше не упоминает. Даже во время посещения Донбасса. О пробуксовке на пути движения к миру говорят однопартийцы главы государства.

Традиционные героические позы украинский истеблишмент принимает в окружении европейцев. На встрече министров иностранных дел Евросоюза, куда Вадим Пристайко был приглашен исключительно в качестве гостя, глава украинского МИД взял слово и отметил, что терпение Киева на исходе. Если нормандский формат сорвется - по вине Москвы, естественно - придется переходить к так называемому "плану Б". Но пока суд да дело, неплохо бы обложить Россию дополнительными санкциями.

"Чем сильнее санкции, тем быстрее Россия поймет, чего хотят Европа и Украина. Мы открыто говорим всем, что делаем, пожалуй, последнюю честную попытку следовать по минскому пути. Если это не сработает, нам придется обратиться к плану Б", - сказал Пристайко.

Миротворческие попытки Киева в Донбассе лучше всего иллюстрирует очередная закупка оружия. Из Польши на Украину прибыли четыре грузовика с осколочно-фугасными зарядами для гаубиц. Это артиллерия крупного калибра. По документам, арсенал стоит четыре миллиона 670 тысяч евро бюджетных украинских денег. При этом поляки умудрились продать украинцам просрочку. Да еще и запросили почти на миллион евро больше реальной стоимости оружия. Такие данные приводят украинские активисты, распутывающие коррупционные схемы. Куда снаряды будут направлены, сомневаться не приходится. Да и стоит ли рассуждать о потраченных суммах. Ведь патроны на войне сейчас считают разве что защитники провозглашённых республик, которым отдан приказ соблюдать режим тишины.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".