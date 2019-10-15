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Подробности обрушения дома в Приморье

11:51
  • вторник
  • 15 октября 2019

Устанавливаются причины случившегося

В Приморье в посёлке Новонежино выясняют причины взрыва в жилом пятиэтажном доме, в результате которого здание частично обрушилось. Один человек погиб. Ещё двое, в том числе ребёнок, пострадали. Возбуждено уголовное дело.

ЧП случилось в одной из квартир на четвертом этаже. В момент взрыва там находились двое несовершеннолетних детей. Матери в эту ночь с ними дома не было. Никто из них не пострадал. Но от взрывной волны в квартире напротив погибла женщина. По данному факту возбудили уголовное дело. Еще двое  госпитализированы.

19 человек эвакуировались самостоятельно. Остальным помогли выбраться спасатели. Пострадавшим временно предложили разместиться в местном клубе. Там для них организовано питание и спальные места. Некоторым потребовалась и помощь психологов.

Дом устоял. Но в третьем подъезде между четвертым и пятым этажами обвалилась потолочная плита, стена и лестничный пролет. Подняться в квартиры на верхних этажах можно только по пожарной лестнице через окна. Что могло стать причиной такого взрыва, сейчас выясняют следователи.

Всего пострадало 17 квартир. Под руководством спасателей жильцам разрешают зайти домой и забрать все самое необходимое. На место выехала специальная комиссия из Хабаровска, которой предстоит выяснить, насколько поврежден дом, не опасно ли проживание в соседних подъездах.

Тем, у кого сильней всего пострадали квартиры, руководством края решено выплатить по 50 тысяч рублей и выдать сертификаты на новое жилье. Наименее пострадавшие получат по 10 тысяч на приобретение предметов первой необходимости.

Ольга Скрипникова, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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Частичное обрушение жилого дома в в поселке Новонежино, Приморский край
Частичное обрушение жилого дома в в поселке Новонежино, Приморский край
Частичное обрушение жилого дома в в поселке Новонежино, Приморский край
Частичное обрушение жилого дома в в поселке Новонежино, Приморский край
Частичное обрушение жилого дома в в поселке Новонежино, Приморский край
Частичное обрушение жилого дома в в поселке Новонежино, Приморский край
Частичное обрушение жилого дома в в поселке Новонежино, Приморский край
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