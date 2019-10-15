Раскрыта тайна последних минут жизни Михаила Круга

Артист первым бросился на грабителей

Член банды "Тверские волки" рассказал о последних минутах жизни певца Михаила Круга. Ранее Александр Агеев признался, что участвовал в налете на дом артиста, который закончился убийством "короля русского шансона". Бывший киллер дал интервью в программе "Новые русские сенсации".

Агеев подтвердил, что бандиты не собирались убивать певца. По приказу воровского авторитета Александра Костенко по кличке Лом они планировали ограбить дом музыканта. По плану преступников, Михаил Круг должен был обратиться к Лому с просьбой помочь вернуть похищенное – а за эту помощь артисту пришлось бы расплачиваться частью гонораров со всех концертов.

Как рассказал бывший киллер, он вместе с другим членом банды Дмитрием Веселовым спрятался в бильярдной, когда Круг внезапно вернулся домой. Однако в помещение зашла теща артиста. Грабители хотели ее связать и покинуть дом, однако женщина увидела их и закричала.

"Круг выскочил. Он же мужчина, должен понимать, что человек с пистолетом — это уже не игрушки. Я не знаю, выпивший был или что, но он бросился на Веселова, схватил за руки. Они начали бороться", - рассказал Агеев.

В конце концов Веселов дважды выстрелил в Круга. Убийцы с места преступления скрылись. Музыканта госпитализировали, позже он скончался в больнице. А стрелявший в Круга Веселов вскоре погиб в бандитской разборке.