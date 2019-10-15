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Раскрыта тайна последних минут жизни Михаила Круга

09:56
  • вторник
  • 15 октября 2019

Артист первым бросился на грабителей

Член банды "Тверские волки" рассказал о последних минутах жизни певца Михаила Круга. Ранее Александр Агеев признался, что участвовал в налете на дом артиста, который закончился убийством "короля русского шансона".  Бывший киллер дал интервью в программе "Новые русские сенсации".
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Агеев подтвердил, что бандиты не собирались убивать певца. По приказу воровского авторитета Александра Костенко по кличке Лом они планировали ограбить дом музыканта. По плану преступников, Михаил Круг должен был обратиться к Лому с просьбой помочь вернуть похищенное – а за эту помощь артисту пришлось бы расплачиваться частью гонораров со всех концертов.

Как рассказал бывший киллер, он вместе с другим членом банды Дмитрием Веселовым спрятался в бильярдной, когда Круг внезапно вернулся домой. Однако в помещение зашла теща артиста. Грабители хотели ее связать и покинуть дом, однако женщина увидела их и закричала.

"Круг выскочил. Он же мужчина, должен понимать, что человек с пистолетом — это уже не игрушки. Я не знаю, выпивший был или что, но он бросился на Веселова, схватил за руки. Они начали бороться", - рассказал Агеев.

В конце концов Веселов дважды выстрелил в Круга. Убийцы с места преступления скрылись. Музыканта госпитализировали, позже он скончался в больнице. А стрелявший в Круга Веселов вскоре погиб в бандитской разборке.

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