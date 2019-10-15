Дочь Началовой вышла на сцену и поразила сходством с матерью

Девочке прочат актерскую карьеру

12-летняя Вера Алдонина, дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, победила на конкурсе "Пою мою Москву".

Бывший менеджер покойной певицы Анна Исаева опубликовала в Instagram видео с конкурса. Вера проникновенно прочитала стихотворение Юрия Левитанского "Люблю осеннюю Москву". На сцену она вышла в синем костюме и белой рубашке. За спиной у Веры стоял спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, которого, судя по кадрам, тронуло выступление дочери Началовой.

"Она блестяще читает, поверьте, мне есть с чем сравнить, и у меня точно есть вкус в этом вопросе, - написала Исаева. - Пожалуй, это получается у Веры исключительно хорошо, и это ее будущее. Юля хотела ей актерского будущего. Вперед, Вера! Вперед".

Интернет-пользователи высоко оценили выступление девочки и поблагодарили Исаеву за то, что она рассказывает о жизни родных Началовой. Многим показалось, что Вера унаследовала голос покойной певицы.

- Голос как у Юли. Так проникновенно.

- Голос мамин.

- Молодец, вся в маму, все-таки мамины гены победили!

- Верочка очень милая, воспитанная, нежная, добрая девочка! Так приятно на нее смотреть! Удачи ей!

- Спасибо за видео. Вспоминаем часто Юлю. И волнуемся за Веру. Храни всех Вас Господь!



- Юленька сейчас смотрит на дочку с небес и радуется и гордится ею. Красиво читает.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ей было 38 лет.

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