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Европа не дремлет: школьница Тунберг оказалась "агентом Кремля"

10:34
  • вторник
  • 15 октября 2019

Экологическое движение "препятствует объединению ЕС"

Протесты активистов экологических движений, набравшие силу после выступления шведской школьницы Греты Тунберг, препятствуют объединению Европы. К такому выводу пришел депутат Европарламента Йорг Мойтен.
Комментарий Путина стал девизом Греты Тунберг

Европарламентарий предлагает выяснить – а не стоит ли за экологическими протестами Кремль? По мнению Мойтена, Москва вполне может финансировать Тунберг. Ведь климатические акции оказывают сильное влияние на политику – а это препятствует достижению таких целей, как обеспечение благосостояния и занятости населения. Для Мойтена очевидно, что без России в этом деле не обошлось.

"Не имея в своем распоряжении выводов такого расследования, может ли комиссия исключать вероятность того, что данные кампании финансирует и курирует Россия?" — приводит слова Мойтена RT.

Такая постановка вопроса позабавила политолога Александра Асафова. Эксперт признает, что экологические движения подвержены некоторым внешним манипуляциям. Однако связывать 16-летнюю Тунберг, о которой заговорили после ее выступления на климатическом саммите ООН, с Россией – по меньшей мере, странно.

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