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Древнов раскрыл подноготную развода с Порошиной

10:55
  • вторник
  • 15 октября 2019

Актер смотрит на случившееся философски

Актер Илья Древнов, который 17 лет прожил в браке с Марией Порошиной, впервые высказался о крушении его личной жизни. 
Родившая в 45 лет Мария Порошина впервые рассказала о сыне

Древнов и Порошина развелись летом 2018 года, когда актриса ждала ребенка от другого мужчины. "Я даже сам для себя еще не определил, почему это произошло. Просто иногда так случается. Винить никого не стали. Значит, так должно было случиться", - сказал артист по поводу развода.

Илья Древнов признался, что он еще не встретил женщину, которую мог бы полюбить так же сильно, как Порошину. Свободное от работы время актер проводит с друзьями и дочками. Девочек он видит каждую неделю. "Дети знают, что мама и папа всегда рядом. Да, это непростой этап, но жизнь состоит из испытаний. Не может каждый день быть белая полоса", - заявил он в эфире передачи "Судьба человека".

Древнов также сказал, что в Порошину он влюбился с первого взгляда. Ее популярность никогда не вызывала в нем отрицательных эмоций. "У меня всегда есть театр и работа. Я никогда не ревновал жену к успеху. Каждому свое", - отметил актер. 

Напомним, Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от Ильи Древнова. В январе 2019 года она произвела на свет сына. Имя отца звезда держит в секрете. По данным СМИ, ее новый возлюбленный проживает за границей и никак не связан с актерской профессией. 

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