НАТО или смерть: Порошенко умоляет альянс пригласить Украину на саммит в Лондоне

Экс-президент рассказал об итогах своей поездки в британскую столицу

Украину обязательно должны пригласить на саммит НАТО в Лондоне. Для Незалежной это вопрос жизни и смерти, уговаривает участников Североатлантического альянса бывший украинский лидер Петр Порошенко.

Пятый президент Украины участвует в заседаниях Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в эти дни в британской столице. Порошенко рассказал украинским журналистам, что поздравил всех членов ПА с Днем защитника Украины.

"Члены НАТО также причастны к этому празднику, ведь альянс стоял бок о бок с нами, чтобы заставить Россию остановить наступление", - сказал Порошенко.

Самое главное сейчас, по словам политика, чтобы Незалежную пригласили на саммит альянса в Лондоне. Отказа украинцы просто не переживут, уверен Порошенко. "Во время моего президентства не было ни одного случая, когда бы саммит проходил без Украины. Для нас это вопрос жизни и смерти. Мы должны высоко держать планку в этом вопросе", - подчеркнул лидер партии "Европейская солидарность".

Как сообщается, на саммит НАТО представители государств-членов альянса соберутся в Лондоне 3-4 декабря 2019 года.