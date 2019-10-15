ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

НАТО или смерть: Порошенко умоляет альянс пригласить Украину на саммит в Лондоне

11:12
  • вторник
  • 15 октября 2019

Экс-президент рассказал об итогах своей поездки в британскую столицу

Украину обязательно должны пригласить на саммит НАТО в Лондоне. Для Незалежной это вопрос жизни и смерти, уговаривает участников Североатлантического альянса бывший украинский лидер Петр Порошенко.
Порошенко пригрозил агрессорам ужасной украинской армией

Пятый президент Украины участвует в заседаниях Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в эти дни в британской столице. Порошенко рассказал украинским журналистам, что поздравил всех членов ПА с Днем защитника Украины.

"Члены НАТО также причастны к этому празднику, ведь альянс стоял бок о бок с нами, чтобы заставить Россию остановить наступление", - сказал Порошенко.

Самое главное сейчас, по словам политика, чтобы Незалежную пригласили на саммит альянса в Лондоне. Отказа украинцы просто не переживут, уверен Порошенко. "Во время моего президентства не было ни одного случая, когда бы саммит проходил без Украины. Для нас это вопрос жизни и смерти. Мы должны высоко держать планку в этом вопросе", - подчеркнул лидер партии "Европейская солидарность".

Как сообщается, на саммит НАТО представители государств-членов альянса соберутся в Лондоне  3-4 декабря 2019 года.

Читайте также:
Новости по теме
Петр Порошенко
Петр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.