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Аршавин показал милое видео с подросшим сыном

11:35
  • вторник
  • 15 октября 2019

Мальчик пытается повторить успехи отца

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин опубликовал в Instagram видео со своим младшим сыном Арсением. 11-летний мальчик занимается футболом по примеру знаменитого отца. 
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38-летний советник гендиректора "Зенита" по молодежному футболу выложил в сториз в Instagram два видео с тренировки сына. На одном Арсений ошибается при ударе по мячу и недовольно вскидывает головой. "Провальный угловой", - подписал ролик Аршавин. Чтобы его слова не звучали обидно, он поместил на кадры изображение сердечек, отчего его пост приобрел довольно милый вид. На втором видео ребенок пытается выполнить трюки с мячом, стоя на кромке поля. "Вот уже немного лучше!" - написал его отец. 

Напомним, Аршавин и телеведущая Юлия Барановская прожили в гражданском браке девять лет. У них родились сыновья Артем и Арсений, а также дочь Яна. В 2016 году футболист женился на журналистке Алисе Казьминой, которая подарила ему дочь Алину. После развода с Казьминой спортсмен возобновил отношения с детьми от Барановской. 

Недавно телезвезда сказала, что с Аршавиным ее связывают только дети.  "Я не сижу и не жду его, не думаю, что могла бы быть с ним. Я не трачу жизнь на мысли о прошлом, а шагаю вперед", - сказала она. 

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