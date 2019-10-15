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Родные впервые опубликовали правду о болезни Анастасии Заворотнюк

11:20
  • вторник
  • 15 октября 2019

Семья актрисы призвала поклонников молиться

Семья Анастасии Заворотнюк впервые подробно описала, что происходит с актрисой. При этом родные в очередной раз подчеркнули, что практически все, обсуждаемое в СМИ, было ложью.
Как живет 19-летний сын Анастасии Заворотнюк. Фото

"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки", - говорится в официальном заявлении семьи, которое опубликовано в Instagram.

Молчать дальше близкие Анастасии не могут. Они признали, что актриса серьезно больна и попросили молиться за нее. "Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное", - отмечается в посте в соцсети.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ.

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