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Найдена мертвой: задержаны трое подозреваемых в убийстве пропавшей на Урале девушке

11:34
  • вторник
  • 15 октября 2019

Ксению искали пять дней

Трое подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной задержаны в Челябинске. Информацию о задержании возможных преступников подтверждают в правоохранительных органах города. Однако в следственном управлении СКР по Свердловской области, которое и возбудило уголовное дело по статье об убийстве, эти сообщения пока не комментируют.
Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей на Урале девушки

27-летняя жительница Екатеринбурга пропала вместе со своим автомобилем Audi Q5 10 октября. Ксения Каторгина после работы поехала на встречу с покупателем автомобиля и не вернулась домой. О пропаже через день заявили ее родственники.

Автомобиль пропавшей девушки вскоре был найден у перекупщиков в Челябинске. Они, в свою очередь, заявили, что машину им продали цыгане. С цыганами, по словам перекупщиков, была девушка, похожая на Ксению, которая предъявила паспорт Ксении и документы на машину. В найденном в Челябинске автомобиле Ксении обнаружили замытые пятна крови, передает Life.

У Ксении Каторгиной осталась 9-летняя дочь. По последним данным, жительница Екатеринбурга найдена мертвой. Как передает РИА Новости, об этом сообщил руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков.

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