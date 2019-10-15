"Детей уже пора нарожать": покинувшей "Уральские пельмени" Михалковой устроили разнос

Актриса воспарила над землей

36-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова, которая покинула шоу "Уральские пельмени", опубликовала необычное видео в Instagram и поделилась с подписчиками советом по развитию актерского мастерства.

Актриса выложила видео, на котором она висит вверх ногами на специальном гамаке. Михалкова раскачивается из стороны в сторону и блаженно улыбается. "Удивительные ощущения раскованности и легкости во время занятия, попробуйте, вам понравится!" - написала артистка в комментариях.

В этом посте Юлия Михалкова раскрыла один из секретов актерского мастерства. По ее словам, у актеров есть интересное упражнение: они пытаются весело рассказать грустную историю, а веселый рассказ, наоборот, преподнести в печальных или устрашающих тонах. Это как бы переворачивает логику повествования с ног на голову. "Умение смешное превратить в страшное и наоборот - хорошее творческое упражнение, которое поможет вам развить творческие способности", - написала Михалкова.

Однако интернет-пользователей заинтересовал не столько актерский лайфхак звезды, сколько ее упражнения в спортзале. Подписчики принялись шутить по этому поводу.

- Что только человек не придумает, лишь бы не работать.

- Ты чо повисла там? Бэтмэм чо ли? Лятучая мышшш.

- Прикольно так мозги проветривать.

- Обезьяна ты наша!

- Эх, Юлька, детей уже пора нарожать, а ты все вверх ногами мотыляешся…

На днях гендиректор шоу "Уральские пельмени" Евгений Орлов подтвердил, что Михалкова, которая переехала из Екатеринбурга в Москву, решила "заняться личной и общественной жизнью".

Недавно из юмористического шоу ушли Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Они работают отдельно, но иногда возвращаются к коллегам для выступлений в Екатеринбурге или на ТВ.