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"Детей уже пора нарожать": покинувшей "Уральские пельмени" Михалковой устроили разнос

12:09
  • вторник
  • 15 октября 2019

Актриса воспарила над землей

36-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова, которая покинула шоу "Уральские пельмени", опубликовала необычное видео в Instagram и поделилась с подписчиками советом по развитию актерского мастерства. 
Михалкова впервые высказалась на фоне слухов об уходе из "Уральских пельменей"

Актриса выложила видео, на котором она висит вверх ногами на специальном гамаке. Михалкова раскачивается из стороны в сторону и блаженно улыбается. "Удивительные ощущения раскованности и легкости во время занятия, попробуйте, вам понравится!" - написала артистка в комментариях. 

В этом посте Юлия Михалкова раскрыла один из секретов актерского мастерства. По ее словам, у актеров есть интересное упражнение: они пытаются весело рассказать грустную историю, а веселый рассказ, наоборот, преподнести в печальных или устрашающих тонах. Это как бы переворачивает логику повествования с ног на голову. "Умение смешное превратить в страшное и наоборот - хорошее творческое упражнение, которое поможет вам развить творческие способности", - написала Михалкова. 

Однако интернет-пользователей заинтересовал не столько актерский лайфхак звезды, сколько ее упражнения в спортзале. Подписчики принялись шутить по этому поводу. 

- Что только человек не придумает, лишь бы не работать.

- Ты чо повисла там? Бэтмэм чо ли? Лятучая мышшш. 

- Прикольно так мозги проветривать.

- Обезьяна ты наша!

- Эх, Юлька, детей уже пора нарожать, а ты все вверх ногами мотыляешся…

На днях гендиректор шоу "Уральские пельмени" Евгений Орлов подтвердил, что Михалкова, которая переехала из Екатеринбурга в Москву, решила "заняться личной и общественной жизнью".

Недавно из юмористического шоу ушли Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Они работают отдельно, но иногда возвращаются к коллегам для выступлений в Екатеринбурге или на ТВ. 

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