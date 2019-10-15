"Добивайте её, возьмите палки побольше": бывший муж о состоянии Бочкаревой

Суд 18 октября рассмотрит дело звезды "Счастливы вместе"

Бывший муж Натальи Бочкаревой Николай Борисов прокомментировал неявку актрисы в суд. В судебном участке пояснили, что слушание административного дела было перенесено.

"Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь", - сказал Борисов. "Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте", — добавил он "360".

По данным АГН "Москва", заседание перенесено на пятницу, 18 октября. Оно начнется в 12 часов.

Ранее в СМИ распространились слухи, что после скандала с наркотиками у 39-летней звезды сериала "Счастливы вместе" возникла депрессия, она перестала появляться на публике и испытывает проблемы со здоровьем.

Сам инцидент произошел в конце сентября. По некоторым данным, при задержании у Бочкаревой нашли пакетик с кокаином. Помощница артистки эту информацию опровергает.