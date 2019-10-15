ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Добивайте её, возьмите палки побольше": бывший муж о состоянии Бочкаревой

12:29
  • вторник
  • 15 октября 2019

Суд 18 октября рассмотрит дело звезды "Счастливы вместе"

Бывший муж Натальи Бочкаревой Николай Борисов прокомментировал неявку актрисы в суд. В судебном участке пояснили, что слушание административного дела было перенесено.
Оскандалившуюся Бочкареву оставили без детей

"Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь", - сказал Борисов. "Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте", — добавил он "360".

По данным АГН "Москва", заседание перенесено на пятницу, 18 октября. Оно начнется в 12 часов.

Ранее в СМИ распространились слухи, что после скандала с наркотиками у 39-летней звезды сериала "Счастливы вместе" возникла депрессия, она перестала появляться на публике и испытывает проблемы со здоровьем.

Сам инцидент произошел в конце сентября. По некоторым данным, при задержании у Бочкаревой нашли пакетик с кокаином. Помощница артистки эту информацию опровергает.

Читайте также:
Новости по теме
Актриса и телеведущая Наталья Бочкарева
Актриса и телеведущая Наталья Бочкарева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.