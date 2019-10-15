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Осторожно, за вами наблюдают! Чем опасны дверные глазки

12:57
  • вторник
  • 15 октября 2019

Стражи порядка бьют тревогу

Японские полицейские обнаружили скрытую угрозу, которая исходит от дверных глазков, открытых со стороны жилья.  
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В Японии участились случаи, при которых злоумышленники устанавливают слежку за хозяевами квартиры, наблюдая за ними через дверной глазок. При этом нарушители чужого спокойствия используют монокуляр - преломляющий телескоп, который увеличивает изображения удаленных объектов путем пропускания света через серию линз и призм. 

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на The Mainichi, в августе полицейские города Фукуока задержали 40-летнего мужчину, который таким образом подглядывал за женщиной. Он увидел ее на железнодорожной станции и проследовал за ней до дома.

Задержанный регулярно наблюдал за японкой, а однажды попытался ее сфотографировать через дверной глазок. В итоге сталкер избежал наказания, мирно урегулировав конфликт с женщиной. 

Профессор Токийского университета Кимихиро Хино советует закрывать дверной глазок со стороны жилого помещения. Для этого можно использовать магнит, специальные крышки для глазка или клейкую ленту. Рекомендуется также отделять прихожую от комнат занавесками или перегородками. 

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