Татьяне Тотьмяниной удалили опухоль в московском онкоцентре

Операция прошла успешно

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина попала в больницу с новообразованием в желчном пузыре.

36-летнюю фигуристку прооперировали. "Ей экстренно провели хирургическую операцию методом лапароскопии, желчный пузырь удалили", - пишет Telegram-канал Mash.

Врачи взяли образцы тканей для исследования. Предстоит выяснить, доброкачественная ли это опухоль.

Тотьмянина - пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в парном катании. Спортивную карьеру она завершила в 2006 году. Фигуристка участвовала в шоу "Ледниковый период".

С 2016 года Татьяна Тотьмянина состоит в браке с фигуристом Алексеем Ягудиным.