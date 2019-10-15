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Татьяне Тотьмяниной удалили опухоль в московском онкоцентре

12:28
  • вторник
  • 15 октября 2019

Операция прошла успешно

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина попала в больницу с новообразованием в желчном пузыре. 
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36-летнюю фигуристку прооперировали. "Ей экстренно провели хирургическую операцию методом лапароскопии, желчный пузырь удалили", - пишет Telegram-канал Mash. 

Врачи взяли образцы тканей для исследования. Предстоит выяснить, доброкачественная ли это опухоль. 

Тотьмянина - пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в парном катании. Спортивную карьеру она завершила в 2006 году. Фигуристка участвовала в шоу "Ледниковый период". 

С 2016 года Татьяна Тотьмянина состоит в браке с фигуристом Алексеем Ягудиным.

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