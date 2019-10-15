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Медведев высказался по поводу базы водителей с противопоказаниями

14:55
  • вторник
  • 15 октября 2019

Подготовка соответствующего законопроекта ведется с 2016 года, отметил премьер

Дмитрий Медведев на совещании о выполнении поручений президента и правительства обязал решить вопрос создания единой базы данных о людях с противопоказаниями к вождению. Глава правительства отметил, что ДТП зачастую происходят по вине тех, кто имеет различные медицинские ограничения, передает "ТВ Центр".

"Единая информационная база о таких водителях, ее нет, и она, конечно, помогла бы снизить потенциальную опасность подобного рода вождения. Подготовка законопроекта идет уже с 2016 года. Надо точку ставить, надо нам это или не надо", - отметил Медведев.

Также речь зашла об охране лесов от пожаров. Правительство ежегодно выделяет около миллиарда рублей на увеличении численности государственных инспекций. Премьер-министр подчеркнул, что надо финансово поощрять регионы, которые успешно реализуют противопожарные мероприятия.

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