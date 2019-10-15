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Быстрая и технологичная: как работает скорая помощь в Москве

15:12
  • вторник
  • 15 октября 2019

От профессионализма диспетчера, фельдшера, медсестры и водителя зачастую зависит, насколько быстро пациент получит необходимую помощь

Московская скорая помощь считается самой быстрой в Европе и одной из наиболее оперативных в мире. Например, в Лондоне до места ДТП неотложка доезжает в среднем за девять минут, в Москве - меньше чем за 8.

Ежедневно сюда поступают около 17 тысяч звонков, на одного диспетчера приходится около 400. И каждый раз их задача - максимально быстро оценить ситуацию, своим тоном успокоить и поддержать тех, кто на том проводе. Ведь звонят в скорую даже дети, передает "ТВ Центр".

Теперь в возможностях "скорой" во время приема пациентов посылать своим коллегам для консультации электрокардиограммы по цифровому каналу. "Пленочкой" кардиограмму называют по привычке. Теперь все графики - электронные. Технологии работы сейчас другие, чем несколько десятилетий назад. Но старейшие сотрудники помнят, как раньше всю информацию писали от руки.

"Надо было оформить карту вызова, набрать номер телефона - и сообщить бригаде. Там тоже в журнале писали, или сама бригада от руки записывала вызов на карте, и по этому адресу они ехали", - рассказала старший врач станции скорой медицинской помощи им. А.С. Пучкова Алла Ковбасюк.

А у современных бригад вся информация в планшетах. Уже по пути к пациенту врачи видят данные электронной карты пациента. "Мы можем посмотреть - обращался ли пациент в медицинскую организацию, вызывал ли "скорую", посмотреть его хронические болезни", - рассказал фельдшер скорой помощи Алексей Федоров.

Современные машины скорой помощи - не просто кабинеты на колесах, а заменяют целые больничные отделения, и в пути можно оказать любую помощь. Все пространство в автомобиле - максимально полезное. Вся аппаратура размещена компактно и одновременно под рукой.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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