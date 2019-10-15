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18-летний москвич создал бионическую руку-конструктор

15:28
  • вторник
  • 15 октября 2019

Ее можно использовать в образовательных целях

Москвичу Кириллу Лахминову всего 18 лет. А он уже стал изобретателем. Созданная им модель руки помогает обучаться нейротехнологиям  и   робототехнике. А после усовершенствования станет протезом для людей, потерявших руку.

Эта пластиковая модель бионической руки - уникальное в своём роде пособие для обучения молодых специалистов нейротехнологиям, робототехнике и протезированию. В ней нет ни одного элемента, который нельзя было бы разобрать самостоятельно, и абсолютно нет клея. То есть, по сути, это прототип нейропротеза в виде настоящего конструктора, только высокотехнологичного. К финалу Олимпиады Кружкового движения НТИ 2019 подобный продукт специально для школ, кружков робототехники и технопарков разработал старшеклассник одной из московских школ Кирилл Лахминов.

В отличие от обычных олимпиад, где школьники выполняют задания, к этапам Олимпиады НТИ участники должны подготовить  инженерные проекты, реализовать их и довести до результата. И результатам юного специалиста в области создания собственных нейротехнологий сегодня могли бы позавидовать многие из его старших коллег.

Сегодня Кирилл уже студент Института №3 при МАИ, где и планирует в скором времени превратить свой демонстрационную модель в рабочий протез для людей, потерявших конечности. А пока его механические руки, а также интерактивные инструкции к ним, которые он самостоятельно разработал и разместил на профессиональной интерактивной платформе, активно продаются и стоят не мало.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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Изобретатель Кирилл Лахминов
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Изобретатель Кирилл Лахминов
Изобретатель Кирилл Лахминов
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Изобретатель Кирилл Лахминов
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