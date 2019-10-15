Дочь Трампа опозорилась перед всем миром

Ум и красота нередко идут порознь

37-летнюю Иванку Трамп высмеяли в Сети за орфографическую ошибку, которую она допустила, поздравляя премьер-министра Эфиопии с получением Нобелевской премии мира.

Первая дочь и советник президента США поздравила эфиопского политика в Instagram, при этом она переврала название одной из самых престижных в мире премий. Трамп написала "Noble Peace Prize", тогда как следует писать "Nobel Peace Prize". Слово "Noble" можно перевести как "благородный" или "знатный". Как известно, международная премия названа в честь шведского ученого и филантропа Альфреда Нобеля (Nobel).

Интернет-пользователи подняли Иванку Трамп на смех и допустили несколько уничижительных реплик в ее адрес, пишет Express.

- Все Трампы такие тупые?

- Иванка поздравила победителя конкурса "Благородный приз мира" в своем Instagram, на который он не подписан.

- Я не понимаю, как она может показываться на людях после всего этого.

- Проклятая автокоррекция!

- Она пытается быть умной.

Интересно, что ранее дочь Трампа допустила подобный просчет, когда поздравляла Бориса Джонсона с избранием на пост британского премьер-министра. В своем послании она исковеркала название Британии, написав "United Kingston" вместо "United Kingdom".

Напомним, Иванка - дочь Трампа от первой жены Иваны Зельничковой. Они состояли в браке с 1977 по 1992 годы. От этого же брака у американского лидера остался сын Эрик.