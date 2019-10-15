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Дочь Трампа опозорилась перед всем миром

13:37
  • вторник
  • 15 октября 2019

Ум и красота нередко идут порознь

37-летнюю Иванку Трамп высмеяли в Сети за орфографическую ошибку, которую она допустила, поздравляя премьер-министра Эфиопии с получением Нобелевской премии мира.
Дочь Трампа без белья опозорилась на важном мероприятии

Первая дочь и советник президента США поздравила эфиопского политика в Instagram, при этом она переврала название одной из самых престижных в мире премий. Трамп написала "Noble Peace Prize", тогда как следует писать "Nobel Peace Prize". Слово "Noble" можно перевести как "благородный" или "знатный". Как известно, международная премия названа в честь шведского ученого и филантропа Альфреда Нобеля (Nobel).  

Интернет-пользователи подняли Иванку Трамп на смех и допустили несколько уничижительных реплик в ее адрес, пишет Express

- Все Трампы такие тупые? 

- Иванка поздравила победителя конкурса "Благородный приз мира" в своем Instagram, на который он не подписан. 

- Я не понимаю, как она может показываться на людях после всего этого. 

- Проклятая автокоррекция! 

- Она пытается быть умной. 

Интересно, что ранее дочь Трампа допустила подобный просчет, когда поздравляла Бориса Джонсона с избранием на пост британского премьер-министра. В своем послании она исковеркала название Британии, написав "United Kingston" вместо "United Kingdom". 

Напомним, Иванка - дочь Трампа от первой жены Иваны Зельничковой. Они состояли в браке с 1977 по 1992 годы. От этого же брака у американского лидера остался сын Эрик. 

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